محلل سياسى: الشعب الأمريكى يضغط على بايدن لوقف العدوان على غزة (فيديو)

تحدث د.ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، عن الأوضاع في فلسطين والموقف الأمريكي من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال شرقاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن الإدارة الأمريكية تتعرض لضغط من الشعب الأمريكي والحزب الديمقراطي للتدخل لوقف الحرب على غزة، لافتًا إلى أنه شهد أكثر من 150 مظاهرة في الولايات المتحدة تندد بالعدوان الإسرائيلي، وتطالب بحماية الرهائن مزدوجي الجنسية.

أضاف أن 24 عضوًا بالكونجرس الأمريكي وجهوا خطابًا للرئيس جو بايدن يطالبونه بوقف إطلاق النار فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الحرب على غزة لتحسين موقفه السياسي الداخلي، الذي يعاني من العديد من المشاكل والفضائح.

وأكد أن نتنياهو تلقى ضربة موجعة على كل المستويات، عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بسبب مقاومة الشعب الفلسطيني وتضامن الشعوب العربية والإسلامية والعالمية معه.

قال إن رئيس وزراء إسرائيل يواجه احتجاجات شعبية مستمرة ضده لمدة 37 أسبوعًا قبل بدء الحرب على غزة وأن هناك تمردًا في الجيش الإسرائيلي من قبل الذين رفضوا الخدمة العسكرية أو التدريبات الجوية، وأن 300 طيار إسرائيلي عارضوا القصف على غزة.