أسعار تذاكر حلقة محمد ممدوح ومدحت صالح ببرنامج "SOLD OUT"

يحل الفنان محمد ممدوح والنجم مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم، ضيوفًا على برنامج “ sold out” والمذاع عبر منصة “واتش ات” وقناة CBC الرقمية وذلك 8 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر تصوير الحلقة على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية ويكشف فيها محمد ممدوح كواليس أعماله الفنية وبداية دخوله عالم الفن وذكريات طفولته.

ويلي فقرة محمد ممدوح والذي يحاوره فيها الإعلامي محمود سعد، حفل غنائي لكل من النجم مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم بقيادة المايسترو عزيز المصري.

أسعار تذاكر حلقة محمد ممدوح وحفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم ببرنامج “sold out”

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة وجاءت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى Platinum بمبلغ 450 جنيها.

الفئة الثانية Gold بمبلغ 400 جنيه.

الفئة الثالثة Silver بمبلغ 350 جنيها.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيهًا.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول

وكانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر قد حققت نجاحا كبيرا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث تم استضافة عدد من النجوم ومنهم احمد حلمي وسيد رجب ولينا شماميان والموسيقار هاني شنودة والمطربة الكبير على الحجار.

عروض برنامج sold out

تتميز عروض برنامج “Sold Out” بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض “Sold Out” بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية “Standup Comedy”، ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.