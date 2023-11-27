الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسي عراقي لـ "الدستور": مصر دائمًا حاضرة منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي

عائد الهلالي
عائد الهلالي

قال الدكتور عائد الهلالي عضو الإطار التنسيفي بالبرلمان العراقي، إنه كان ولا يزال لـ مصر دور كبير ومحوري في قضايا الأمة العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، فعلى مدار سنوات من تاريخ الصراع العربي مع الكيان الصهيوني، كانت مصر دائمًا في صدارة الصفوف سواء عسكريًا أو دبلوماسيًا.

وتابع “الهلالي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه مع تصاعد الأحداث منذ معركة “طوفان الأقصى” في أكتوبر الماضي، واصلت الدولة المصرية دورها لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته ومواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية.

وأضاف أنه تم عقد مؤتمر القاهرة الدولي وكذلك الضغط الكبير الذي تقوم به على جميع الشركاء والأصدقاء والمهتمين والمعنيين بالقضية الفلسطينية فكان من ثمار هذا الحراك أنه تم بموجبه تقديم دفعة من المساعدات البسيطة في بداية الأمر ليتطور بعد ذلك إلى إقرار الهدنة لمدة أربعة، وتم على إثرها إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين.

تثبيت الهدنة واسدامتها  

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وتابع “الهلالي” أن الجهود الدبلوماسية العربية تسعى مع الغرب إلى تثبيت الهدنة واسدامتها والذهاب باتجاه سلام عادل يضمن حق الشعب الفلسطيني في البقاء وتقرير المصير على أراضي عام 67، وكذلك إطلاق سراح المحتجزين، وتعويض الفلسطينيين عن الخسائر التي لحقت في مؤسساته وابنيته التحتية.

مصر دور كبير محورى قضايا الأمتين العربية الإسلامية الكيان الصهيوني طليعة الصفوف

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