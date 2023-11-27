الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: التفاوض على العسكريين الإسرائيليين "سيكون مختلفًا"

المحتجزون لدى حماس
المحتجزون لدى حماس

قال موفد القاهرة الإخبارية أحمد بشتو، إن الحافلة التي ستقل المحتجزين الإسرائيليين ستأتي بهم لمعبر رفح المصري لإجراء الفحوصات الطبية عليهم وهم 9 أطفال وسيدتان بإجمالي 11 محتجزًا.

أضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بهذا الرقم يكتمل العدد إلى 50 إسرائيليًا لأربعة أيام، كما سيتم الإفراج اليوم عن 33 أسيرًا فلسطينيًا.

وأكد أن الاتفاق في مرحلته الأولى ستتم بنوده بعد قليل وبنوده الأخرى بدخول 230 شاحنة في المتوسط لقطاع غزة، وتم ذلك في الأربعة أيام، مشيرًا إلى أن اليومين الإضافيين ربما الجهود الدبلوماسية ستذهب إلى 5 أيام للهدنة، لأن الجانب الإسرائيلي يقولون إن لديهم 177 محتجزًا وهي أرقام ربما تكون أضعاف ذلك.

المحتجزون لدى حماس

أوضح أن لدى الفصائل الفلسطينية 10 أطفال و29 مسنًا و100 رجل وعدد من النساء، وسيتم الإفراج عن 20 منهم مقابل يومين لهدنة مقابل الإفراج عن 60 أسيرًا فلسطينيًا، مشيرًا إلى أن المشكلة في عدد العسكريين الإسرائيليين لدى حماس، وأن التفاوض عليهم سيكون مختلفًا. 

موفد القاهرة الإخبارية العسكريين الإسرائيليين حماس التفاوض سيكون مختلف الجهود الدبلوماسية

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