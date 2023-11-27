الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤتمر جماهيرى ببورسعيد للحركة الوطنية لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

سلّط الإعلامي أحمد موسي خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، الضوء على المؤتمر الجماهيري للحركة الوطنية لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في بورسعيد.

حضر اللقاء عدد من أعضاء الأحزاب المؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، إضافة لعدد من المواطنين وأعضاء حملة المرشح عبدالفتاح السيسي.

عقدت عدة أحزاب سياسية مؤتمرات جماهيرية فى القاهرة وعدد من المحافظات؛ لدعم المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستعرضت المؤتمرات الجماهيرية حجم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى، ودوره فى الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، ومواجهة التحديات الخارجية، وغيرها.

مؤتمر جماهيري للحركة الوطنية بورسعيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الأحزاب المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على مسئوليتي

مواد متعلقة

هيئة الاستعلامات: نتطلع لتمديد الهدنة إلى أيام وليس لساعات

"على مسئوليتى" يبرز تقرير "الدستور" الخاص بوثيقة واشنطن فى فلسطين

"القاهرة الإخبارية": 10 محتجزين يوميًا شرط الاحتلال لتمديد الهدنة 48 ساعة

"القاهرة الإخبارية": خروج 840 أمريكيًا من قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية فور انتهاء الهدنة

"القاهرة الإخبارية": تمديد الهدنة يشمل الإفراج عن نساء وأطفال فقط

حماس تبدأ تسليم الدفعة الرابعة من المحتجزين للصليب الأحمر

"القاهرة الإخبارية": حماس وإسرائيل توافقان على تمديد الهدنة فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 ورابط الاستعلام

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟