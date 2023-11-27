مؤتمر جماهيرى ببورسعيد للحركة الوطنية لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

سلّط الإعلامي أحمد موسي خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، الضوء على المؤتمر الجماهيري للحركة الوطنية لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في بورسعيد.

حضر اللقاء عدد من أعضاء الأحزاب المؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، إضافة لعدد من المواطنين وأعضاء حملة المرشح عبدالفتاح السيسي.

عقدت عدة أحزاب سياسية مؤتمرات جماهيرية فى القاهرة وعدد من المحافظات؛ لدعم المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستعرضت المؤتمرات الجماهيرية حجم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى، ودوره فى الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، ومواجهة التحديات الخارجية، وغيرها.