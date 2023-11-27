الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيئة الاستعلامات: نتطلع لتمديد الهدنة إلى أيام وليس لساعات

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الطرفين سواء إسرائيل أو المقاومة الفلسطينية لا يلتقيان وهنا يأتي دور الوساطة المصرية والقطرية، لافتًا إلى أن الوضع معقد بين المقاومة والحكومة الإسرائيلية.

أضاف رئيس هيئة الاستعلامات، خلال مداخلة هاتفية مع القاهرة الإخبارية، أننا نتطلع أن يتم تمديد الهدنة لأيام وليس ليومين، والوصول لوقف إطلاق النار والعدوان على قطاع غزة.

ونوّه “رشوان” إلى أن هناك أمل مصري في الوصول لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، لكن نحن في الوقت الحالي وصلنا لتمديد الهدنة لمدة يومان من اجل خروج الأطفال والنساء.

وأفاد رئيس هيئة الاستعلامات أن حركة حماس استلمت أسماء 33 أسيرًا وأسيرة من بينهم 3 سيدات و30 شابًا أعمارهم أقل من 18 عامًا.

الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية القاهرة الإخبارية الوساطة المصرية والقطرية المقاومة الفلسطينية إسرائيل

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