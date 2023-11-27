القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل 56 فلسطينيًا من الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال اقتحمت يافا ومدينة جنين، مؤكدة أن هذا الاقتحام سيسفر عنه إصابات واعتقالات.

أضافت السلامين، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ مساء الأمس وحتى الآن اعتقلت قوات الاحتلال 56 فلسطينيًا من الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الضفة مازالت في وضع الغليان وقوات الاحتلال تقتحم القرى والمنازل وتعتقل الفلسطينيين.

قطع 100 شجرة زيتون

أكدت أن الاحتلال قام بقطع 100 شجرة زيتون كما تقوم بالاعتداء على المزارعين الفلسطينيين، واعتقلت 41 صحفيًا تم الإفراج عن بعضهم ويتبقى 29 رهن الاعتقال.