الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على الضوابط الإجرائية الخاصة بالبوابة المصرية للحج

موسم الحج
موسم الحج

قالت غرفة الشركات السياحية إن الضوابط الخاصة بموسم الحج هذا العام تضمنت العديد من الإجراءات الخاصة بالشركات السياحية.

تضمنت الضوابط الإجرائية الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج  قيام الشركات السياحية بتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية https://hij.moi.gov.eg عبر شبكه المعلومات الدولية (الإنترنت) يتم الإعلان عن نتيجة القرعة في المواعيد المقررة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإتاحتها من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تحقيقا لمبدأ الشفافية.

عقب إجراء القرعة الإلكترونية يقوم الموقع الإلكتروني بتحديد المواطنين الناجحين بالقرعة ويتم إنشاء قائمة انتظار وفقا للترتيب الالكتروني. يجب على جميع الشركات السياحية الالتزام بدقة البيانات التي يتم إدخالها على الموقع الإلكتروني، وتعتبر الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن صحة البيانات وعن أي أخطاء تقع بها وفقا لما أثبتته على ذلك الموقع.

إدخال الجوازات يكون لكل شركة على حده بالحساب الخاص بها حتى لو متضامنة مع شركة أخرى.

اليوم.. الشركات السياحية تتلقى طلبات الراغبين في الحج

txt

غرفة السياحة: التزام الشركات بالضوابط المنظمة لعمل برامجها السياحية أول أكتوبر

الضوابط الإجرائية خاصة بموقع الإدارة المركزية لشركات السياحة

اما فيما يتعلق بالضوابط الإجرائية خاصة بالموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة: يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج رفع العقد المحرر بين الشركة وكل حاج على حده على الموقع الإلكتروني للوزارة وفقا لنموذج العقد الموحد المعد بمعرفة غرفة الشركات والمتاح مسبقا على هذا الموقع متضمنا تفاصيل برنامج الحج) السكن - مستوى الخدمات - نوعية التسكين - الوجبات - الانتقالات - وسيلة السفر - اسم شركة الطيران - ميناء السفر والعودة وتاريخهما - مدة البرنامج - مستوى الطوافة، ويجب أن يتضمن هذا العقد إقرار الحاج بعدم سفره للحج طوال حياته، ويجب أن تتحقق الشركة من توقيع الحاج بنفسه علي العقد والإقرار، وفي حالة ثبوت غير ذلك يعتبر اعتذارًا من الحاج عن السفر مع ما يرتب على ذلك من آثار، كما يُحدد بالعقد المشار إليه الإلتزامات المالية الأخرى.

على الحاج إدخال البيانات التفصيلية للسكن ونوع التسكين بالغرف على الموقع طبقًا لنموذج المعاينة الصادر من لجنة معاينات الحج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تقوم الشركة بمراجعة موقف الاستيفاءات أولًا بأول من خلال الصفحة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى الشركات السياحية سرعة اتخاذ اللازم حال وجود أي استيفاء ضمانا لسرعة إنهاء الإجراءات.

الضوابط الإجرائية بالبوابة المصرية الموحدة للحج غرفة الشركات السياحية الحج الداخلية الشركات السياحية

مواد متعلقة

تعرف بالتفاصيل على آليات سفر المشرفين لبرامج الحج هذا العام

الأكثر قراءة

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 ورابط الاستعلام

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟