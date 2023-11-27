تعرف على الضوابط الإجرائية الخاصة بالبوابة المصرية للحج

قالت غرفة الشركات السياحية إن الضوابط الخاصة بموسم الحج هذا العام تضمنت العديد من الإجراءات الخاصة بالشركات السياحية.

تضمنت الضوابط الإجرائية الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج قيام الشركات السياحية بتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية https://hij.moi.gov.eg عبر شبكه المعلومات الدولية (الإنترنت) يتم الإعلان عن نتيجة القرعة في المواعيد المقررة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإتاحتها من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تحقيقا لمبدأ الشفافية.

عقب إجراء القرعة الإلكترونية يقوم الموقع الإلكتروني بتحديد المواطنين الناجحين بالقرعة ويتم إنشاء قائمة انتظار وفقا للترتيب الالكتروني. يجب على جميع الشركات السياحية الالتزام بدقة البيانات التي يتم إدخالها على الموقع الإلكتروني، وتعتبر الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن صحة البيانات وعن أي أخطاء تقع بها وفقا لما أثبتته على ذلك الموقع.

إدخال الجوازات يكون لكل شركة على حده بالحساب الخاص بها حتى لو متضامنة مع شركة أخرى.

الضوابط الإجرائية خاصة بموقع الإدارة المركزية لشركات السياحة

اما فيما يتعلق بالضوابط الإجرائية خاصة بالموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة: يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج رفع العقد المحرر بين الشركة وكل حاج على حده على الموقع الإلكتروني للوزارة وفقا لنموذج العقد الموحد المعد بمعرفة غرفة الشركات والمتاح مسبقا على هذا الموقع متضمنا تفاصيل برنامج الحج) السكن - مستوى الخدمات - نوعية التسكين - الوجبات - الانتقالات - وسيلة السفر - اسم شركة الطيران - ميناء السفر والعودة وتاريخهما - مدة البرنامج - مستوى الطوافة، ويجب أن يتضمن هذا العقد إقرار الحاج بعدم سفره للحج طوال حياته، ويجب أن تتحقق الشركة من توقيع الحاج بنفسه علي العقد والإقرار، وفي حالة ثبوت غير ذلك يعتبر اعتذارًا من الحاج عن السفر مع ما يرتب على ذلك من آثار، كما يُحدد بالعقد المشار إليه الإلتزامات المالية الأخرى.

على الحاج إدخال البيانات التفصيلية للسكن ونوع التسكين بالغرف على الموقع طبقًا لنموذج المعاينة الصادر من لجنة معاينات الحج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تقوم الشركة بمراجعة موقف الاستيفاءات أولًا بأول من خلال الصفحة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى الشركات السياحية سرعة اتخاذ اللازم حال وجود أي استيفاء ضمانا لسرعة إنهاء الإجراءات.