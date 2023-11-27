الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد تحذر المواطنين: "البسوا ملابس تقيلة بكرة"

الطقس
الطقس

كشفت آخر صور للأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري التي تمتد كذلك إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.ارتداء الملابس الثقيلة.

وقالت هيئة الأرصاد إن البلاد ستتأثر غدًا بموجة قوية من الرياح تصل سرعتها إلى مستويات عالية، وقدمت الهيئة نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى 15 درجة مئوية وتبدأ سرعة الرياح في التهدئة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

"الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة

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الأرصاد: غدا شبورة مائية كثيفة وفرص أمطار رعدية أحيانًا

تفاصيل حالة طقس المتوقعة غدا الثلاثاء 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية.

وأصدرت هيئة الأرصاد حزمة نصائح للتعامل مع الشبورة أثناء القيادة منها:
- الحرص على استخدام مساحات الزجاج لمسح البخار المتكون حتى تتمكن من رؤية الطريق
- تجنب تخطي السيارات حولك حتي لا تحدث أي حوادث

- يجب مراعاة وجود تهوية داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة داخل السيارة
- الحرص على ترك مسافة بين سياراتك والسيارات حولك مع ضرورة القيادة ببطء

- تجنب الاستخدام المفاجئ لفرامل السيارة حتى لا تتسبب في حدوث تصادم

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