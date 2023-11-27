الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة

الطقس
الطقس

قالت د.إيمان شاكر، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك أمطارًا ستؤثر على السواحل الشمالية، لكنها أمطار عادية ما بين خفيفة ومتوسطة، ومع نشاط الرياح شهدنا ارتفاعات للأمواج بشكل كبير، وهو ما كان يؤثر علينا أمس واليوم على ساحل البحر المتوسط، حيث وصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار.

أضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، ومها الصغير أن الاسكندرية شهدت ارتفاع أمواج على الشواطئ، لافتة إلى أن عمليات الصيد والملاحة غير مهيأة تمامًا على موانئ البحرين المتوسط والأحمر وبداية من الغد ستبدأ تهدأ الأمواج لتعود إلى ارتفاعاتها الطبيعية، كما ستهدأ سرعات الرياح.

أوضحت أن درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل ملحوظ خاصة أثناء الليل، حيث بدأت الأجواء باردة أثناء الليل وفي فترات الصباح الباكر وبالتالي يجب على المواطنين (خاصة الأطفال) ارتداء ملابس ثقيلة؛ حتى لا يتعرضوا لنزلات برد. 

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