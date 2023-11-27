توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بمحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم، بعد أن تدنت مستويات الرؤية الأفقية أمس وأول أمس على أنحاء عديدة من البلاد من المتوقع اليوم أن تتحسن الرؤية بسبب دخول الرياح الشمالية الغربية.

وأكدت الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إنخفاض درجات الحرارة مقارنة بأمس بمعدل من (٢_٣) درجات ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم ٢٢ درجة مئوية.

واضافت أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ليصل ارتفاع الموج على المتوسط من (٣_٤) متر وعلى الأحمر من (٢.٥_٣) متر.

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة من اليوم حتى الأربعاء 29 نوفمبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة الاثنين الموافق 27 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأربعاء الموافق 29 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.