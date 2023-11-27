الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة من اليوم حتى الأربعاء 29 نوفمبر

الطقس
الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بمحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم 

كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم، بعد أن تدنت مستويات الرؤية الأفقية أمس وأول أمس على أنحاء عديدة من البلاد من المتوقع اليوم أن تتحسن الرؤية بسبب دخول الرياح الشمالية الغربية.

وأكدت الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إنخفاض درجات الحرارة مقارنة بأمس بمعدل من (٢_٣) درجات ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم ٢٢ درجة مئوية.

واضافت أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ليصل ارتفاع الموج على المتوسط من (٣_٤) متر وعلى الأحمر من (٢.٥_٣) متر.

txt

حالة الطقس اليوم الإثنين 27-11- 2023 وبيان درجات الحرارة فى محافظات مصر

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة من اليوم حتى الأربعاء 29 نوفمبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة الاثنين الموافق 27 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 27-11- 2023 وبيان درجات الحرارة فى محافظات مصر

الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس وتحذر من اضطراب الملاحة البحرية (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأربعاء الموافق 29 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة توقعات حالة الطقس حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الإثنين 27-11- 2023 وبيان درجات الحرارة فى محافظات مصر

الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس وتحذر من اضطراب الملاحة البحرية (فيديو)

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟