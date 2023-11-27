حالة الطقس اليوم الإثنين 27-11- 2023 وبيان درجات الحرارة فى محافظات مصر

مع بدء سقوط الأمطار يحرص المواطنين قبل الخروج من منزلهم، والذهاب لمقر عملهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 27-11- 2023 وبيان درجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد بمصر عن حالة الطقس اليوم متوقعة عودة الأجواء الصافة في أنحاء البلاد، وسيستمر انخفاض درجات الحرارة، والاختفاء للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم الإثنين 27-11- 2023 وبيان درجات الحرارة في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة حالة الطقس اليوم الإثنين 27 نوفمير 2023 وبيان درجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الانحاء.

وكشفت عن الظواهر الجوية اليوم الإثنين، لافتة إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وتابعت هيئة الأرصاد، كاشفة عن حالة البحر المتوسط، ليستمر اضطراب الملاحة البحرية، لتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وأما عن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة أيضًا، ويصل ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: