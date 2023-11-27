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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 27-11- 2023 وبيان درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بدء سقوط الأمطار يحرص المواطنين قبل الخروج من منزلهم، والذهاب لمقر عملهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 27-11- 2023 وبيان درجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد بمصر عن حالة الطقس اليوم متوقعة عودة الأجواء الصافة في أنحاء البلاد، وسيستمر انخفاض درجات الحرارة، والاختفاء للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم الإثنين 27-11- 2023 وبيان درجات الحرارة في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة حالة الطقس اليوم الإثنين 27 نوفمير 2023 وبيان درجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الإثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  الإثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الانحاء.

وكشفت عن الظواهر الجوية اليوم الإثنين، لافتة إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وتابعت هيئة الأرصاد، كاشفة عن حالة البحر المتوسط، ليستمر اضطراب الملاحة البحرية، لتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وأما عن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة أيضًا، ويصل ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس وتحذر من اضطراب الملاحة البحرية (فيديو)

رياح مثيرة للرمال.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: 

  • درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 26
  • درجات الحرارة فى بنها الصغرى 17 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24
  • درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 17 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 16 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 24
  • درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 26
  • درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 26
  • درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 24
  • درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 32
  • درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 30
  • درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 24
  • درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 24
  • درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 25
  • درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 26
  • درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 والعظمى 30
  • درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 16 والعظمى 32
  • درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 29
  • درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 33
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