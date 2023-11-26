الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس وتحذر من اضطراب الملاحة البحرية (فيديو)

تحدثت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة صدى البلد، إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستتلاشى تدريجيًا من على معظم المناطق، وإن درجات الحرارة ستنخفض، غدًا الإثنين، لتصل إلى 22 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، مع سيادة أجواء لطيفة على شمال البلاد ومعتدلة على الجنوب، وأجواء باردة في الليل.



وتابعت غانم أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع دخول كتل هوائية شمالية غربية في فترة المساء، وأن الرياح ستنشط على مسطح البحر المتوسط والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية، محذرة من ممارسة الأنشطة البحرية في هذه الظروف.

وأكدت أن الشبورة المائية ستستمر في الظهور على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وأن الأجواء ستكون أشبه بالشتوية، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الدافئة والحرص على السلامة المرورية.