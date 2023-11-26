الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس وتحذر من اضطراب الملاحة البحرية (فيديو)

الطقس
الطقس

تحدثت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة صدى البلد،  إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستتلاشى تدريجيًا من على معظم المناطق، وإن درجات الحرارة ستنخفض، غدًا الإثنين، لتصل إلى 22 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، مع سيادة أجواء لطيفة على شمال البلاد ومعتدلة على الجنوب، وأجواء باردة في الليل.

وتابعت غانم أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع دخول كتل هوائية شمالية غربية في فترة المساء، وأن الرياح ستنشط على مسطح البحر المتوسط والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية، محذرة من ممارسة الأنشطة البحرية في هذه الظروف.

وأكدت أن الشبورة المائية ستستمر في الظهور على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وأن الأجواء ستكون أشبه بالشتوية، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الدافئة والحرص على السلامة المرورية.

الطقس حالة الطقس اليوم الأرصاد درجة الحرارة درجات الحرارة اليوم هيئة الارصاد القاهرة امطار الرياح إضطراب الملاحة البحرية

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألفًا لأسرة كل متوفى فى "حادث ملوى"

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

توفى قدام عينى.. عمر طلعت زكريا يكشف اللحظات الأخيرة بحياة طارق عبدالعزيز

أوباما يمنح الزمالك التقدم على أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية

قيادى بحزب حماة الوطن: الشعب المصرى مصطف بكامله خلف القيادة السياسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟