رياح مثيرة للرمال.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

حذَّرت هيئة الأرصاد الجوية من الرياح حتى نهاية الأسبوع الجاري، وكشفت الهيئة عن تفاصيل حالة الطقس والرياح حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتكشف "الدستور" تفاصيل الطقس.

قالت هيئة الأرصاد الجوية خلال بيانات أصدرتها عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري أنه سوف ستشهد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

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وأما عن الأمطار فقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه قد يحدث سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 25.

العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 25.

6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 26.

بنها الصغرى 17 والعظمى 25.

دمنهور الصغرى 17 والعظمى 25.

وادى النطرون الصغرى 16 والعظمى 25.

كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24.

المنصورة الصغرى 17 والعظمى 25.

الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 25.

شبين الكوم والصغرى 16 والعظمى 25.

طنطا الصغرى 16 والعظمى 24.

دمياط الصغرى 17 والعظمى 25.

بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25.

الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 26.

السويس الصغرى 14 والعظمى 25.

العريش الصغرى 13 والعظمى 25.

رفح الصغرى 13 والعظمى 25.

رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 26.

نخل الصغرى 05 العظمى 24.

سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 19.

الطور الصغرى 14 والعظمى 26.

طابا الصغرى 15 والعظمى 25.

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 32.

الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 24

العلمين الصغرى 17 والعظمى 24

مطروح الصغرى 14 والعظمى 23

السلوم الصغرى 13 والعظمى 21

سيوة الصغرى 09 والعظمى 23

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 31

مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 32

شلاتين الصغرى 22 والعظمى 31

حلايب الصغرى 22 والعظمى 30

أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 31

رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 30

الفيوم الصغرى 12 والعظمى 24

بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 24

المنيا الصغرى 12 والعظمى 25

أسيوط الصغرى 11 والعظمى 25

سوهاج الصغرى 13 والعظمى 26

قنا الصغرى 14 والعظمى 29

الأقصر الصغرى 15 والعظمى 30

أسوان الصغرى 16 والعظمى 32

الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 29

أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 33