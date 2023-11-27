الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تُحذّر المواطنين: انخفاض كبير فى درجات الحرارة اليوم

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن البلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وذلك بعد أن كانت البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية، والتي كانت تتسبب في عواصف رملية وترابية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، إن درجات الحرارة اليوم تنخفض عن أمس الأحد، ففي القاهرة تسجل اليوم 22 درجة، وهذه موجة جديدة.

وحذرت من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة فى بنها الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة فى كفرالشيخ الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 25

 

درجات الحرارة اليوم لأرصاد الجوية حالة الطقس تفاصيل حالة الطقس القاهرة الأجواء الشتوية

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