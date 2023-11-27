الكاثوليكية تواصل مشروع تدريب "رفع الوعي بين الشباب"

أطلقت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، ممثلة في ذراعها التنموي “جمعية كاريتاس”، فعاليات سلسلة تدريبات الكوادر ضمن انشطة مشروع "رفع وعي الشباب من الجنسين وتمكينة من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع" والمنفذ من قبل جمعية كاريتاس مصر مكتب اسيوط والذي يهدف الي رفع وعي 20 فتى وفتاة من الشباب الجامعيين بقري المشروع المستهدفة.

وناقش التدريب عدة موضوعات من بينها موضوع “ تمكين المشاركين من معرفة وممارسة مفاهيم التطوع والقيادة” و" تمكين المشاركين من كيفية رصد وتحديد احتياجات المجتمع لتصميم المبادرات المختلفة من خلال تحليل المشكلات المجتمعية" و"التعرف علي متطلبات العمل الجماعي وكيفية تحفيز فريق العمل".