الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكاثوليكية تواصل مشروع تدريب "رفع الوعي بين الشباب"

كنيسة
كنيسة

أطلقت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، ممثلة في ذراعها التنموي “جمعية كاريتاس”، فعاليات سلسلة تدريبات الكوادر  ضمن انشطة مشروع "رفع وعي الشباب من الجنسين وتمكينة من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع" والمنفذ من قبل جمعية كاريتاس مصر مكتب اسيوط والذي يهدف الي رفع وعي 20 فتى وفتاة من الشباب الجامعيين بقري المشروع المستهدفة.

وناقش التدريب عدة موضوعات من بينها  موضوع “ تمكين المشاركين من معرفة وممارسة مفاهيم التطوع والقيادة” و" تمكين المشاركين من كيفية رصد وتحديد احتياجات المجتمع لتصميم المبادرات المختلفة من خلال تحليل المشكلات المجتمعية" و"التعرف علي متطلبات العمل الجماعي وكيفية تحفيز فريق العمل".

الكنيسة الكاثوليكية جمعية كاريتاس تدريبات الكوادر رفع وعي الشباب المشاركين

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