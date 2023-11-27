خبير علاقات دولية: العالم يدرك أن تحقيق الاستقرار لن يكون إلا عبر مصر

أكد د.أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية دور مصر في القضية الفلسطينية بدايةً من التحركات الدبلوماسية برعاية القيادة السياسية دبلوماسيًا وإغاثيًا.

وفيما يتعلق بالهدنة بين إسرائيل وحماس، قال "إن الدور المصري في القضية الفلسطينية يكن ترجمته في أدوار وخطوات وتحركات ملموسة، ومبادرات لها ثمار ونتائج".

أضاف أحمد السيد أحمد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أنه منذ لحظات تم القبول بتمديد الهدنة الحالية التي تم التوصل إليها خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو نتاج الدور والجهد المصري الدءوب بالتنسيق مع الشركاء المتمثلين في قطر والدولة الفلسطينية أو مع أطراف دولية مثل أمريكا وغيرها من دول أوروبية، وهو ما يعكس الانحياز المصري والعامل المستمر على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات باعتبار أن الأمرين مكملين، لأن وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية سوف تتيح إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو ما يخفف المعاناة في ظل هذه المأساة الإنسانية الغير مسبوقة التي يعيشها.

أشار إلى أن الدور المصري يتضح من خلال تحول القاهرة إلى مركز لصنع القرار، حيث تعتبر القاهرة قبلة لكل صانعي القرار في العالم، حيث يدرك الكل بأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون إلا عبر البوابة المصرية.