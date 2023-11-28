حالة الطقس اليوم الثلاثاء فى محافظات مصر ودرجات الحرارة

مع بداية الساعات الأولى الصباحية يسعى المواطنين قبل الخروج من المنزل بشكل شبه يومي معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر ودرجات الحرارة والتعرف على أماكن سقوط الأمطار لتفادي المطر، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تفاصيل حالة الطقس اليوم، منوها إلى أنه سيسود طقس لطيف على محافظات القاهرة الكبرى وبالوجه البحري والسواحل الشمالية وفي مناطق شمال الصعيد، وطقس يكون معتدل في جنوب سيناء وجنوب الصعيد

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر ودرجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى أنه سيسود طقس بارد ليلا في أغلب أنحاء البلاد، وستشهد البلاد اليوم شبورة مائية صباحا، ستكون كثيفة أحيانا على الكثير من الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء

ووفقا لتقرير صادر من هيئة الأرصاد الجوية في مصر، سوف يشهد اليوم الثلاثاء فرص لسقوط أمطار خفيفة على كافة المناطق المتفرقة في الصحراء الغربية.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يكون من (1.25 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، بيان حالة البحر الأحمر، لكي تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

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وفيما يلى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الدرجة العظمى 22 والدرجة الصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 22 والدرجة الصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الدرجة العظمى 21 والدرجة الصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمى 25 والدرجة الصغرى 17 درجة مئوية.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والدرجة الصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 27 والدرجة الصغرى 15 درجة مئوية.