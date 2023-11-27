سالى شاهين تنعى طارق عبدالعزيز: هذه تفاصيل لحظات النهاية

حرصت الإعلامية سالي شاهين على نعي الفنان طارق عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة ورحل عن عمر يناهز الـ55 عامًا.

وقالت سالي، خلال حلقة برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية DMC:"خالص العزاء لأسرة ومحبي وزملاء الفنان طارق عبدالعزيز، الذي توفى أمس وتم تشييع جثمانه اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير لنجوم الفن".

شارك في العزاء محمد هنيدي، شريف منير، أحمد خالد صالح، د.أشرف زكي"، لافتة إلى أن طارق عبدالعزيز رحل عن عمر يناهز الـ55 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تصوير مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبدالعزيز

وكشفت أن الفنان طارق عبدالعزيز كان يصور أحد المشاهد التي تجمعه بالفنان شريف منير، وفجأة أصيب بتشنجات وسقط على الأرض وتم نقله للمستشفى، لكنه توفي قبل وصوله للمستشفى.