الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اتصالات النواب": مصر تلعب دورًا تاريخيًا لإنهاء الحرب فى قطاع غزة

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تدهور في الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف المتواصل من الجانب الإسرائيلي على مدار أكثر من 45 يوما، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور تاريخي من أجل إنهاء الحرب، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطني في إقامة دولة مستقلة. 

وقال "بدوي" في تصريحات خاصة له، إن الجهود علي المستوي الدبلوماسي من أجل احتواء الوضع وإطاله أمد الهدنة الإنسانية وصولا لوقف اطلاق النار، بالتوازي مع استمرار دخول المساعدات والقوافل إلي القطاع عبر معبر رفح الذي ظل مفتوحا ولم يغلق يوما واحدا منذ بداية العدوان علي القطاع. 
 

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وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية إسراع المجتمع الدولي في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لإنهاء الصراع في المنطقة، متمثلا في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأشار "بدوي" إلى أن الدولة المصرية هى الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، وستظل كذلك، لافتا إلي أن الدور المصري لا يمكن المزايدة عليه بأي شكل، والقضية الفلسطينية على رأس الأولويات.

النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات الدولة المصرية الهدنة الإنسانية قطاع غزة

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