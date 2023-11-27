الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فقرات ترفيهية فى حب مصر بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهد المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في إمبابة، عددا من الفقرات الترفيهية والفلكلورية، ومشاهد تمثيلية للأطفال ترصد ما تم من إنجاز في الدولة المصرية من مشاريع قومية وتنموية لبناء الجمهورية الجديدة.

استعرض المؤتمر الجماهيري في فيديو قصير إنجازات المرشح عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات التنموية خلال الفترتين الرئاسيتين الماضية.
وبدأ المؤتمر الجماهيري بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة، وتضامنا مع الأحداث المأساوية التي يشهدها القطاع جراء الاعتداء الإسرائيلي منذ 50 يوما.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية

 

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مؤتمر حاشد بالغربية لتأييد المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

 

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

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المؤتمر الجماهيرى عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية الجمهورية الجديدة المرشح عبد الفتاح السيسي

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