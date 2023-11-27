الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع الجزيري ويستعيد هذا الثنائي أمام فيوتشر

الزمالك وأبوسليم
الزمالك وأبوسليم الليبي

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر المقبل، بمسابقة دوري نايل.

وقدم معتمد جمال، التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي، في بداية مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأبدى القائم بأعمال المدير الفني، في حديثه مع اللاعبين رضاه عن الأداء في ظل الظروف التي خاض فيها الفريق المباراة من غيابات عديدة، وشدد على أن الجميع كان على قدر المسئولية.

ومن جانب آخر، أدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، تخفيف الحمل البدني للاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وتعافي محمود علاء مدافع الفريق من الاصابة بالعضلة الخلفية، وعبدالله جمعة الظهير الأيسر من الإصابة بالركبة، ليستعيد الزمالك خدمات الثنائي في مباراة مودرن فيوتشر المقبلة.

وفي السياق ذاته، عقد معتمد جمال، جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري المحترف في صفوف الفريق الكروي.

وتحدث معتمد جمال مع الجزيري بعد الانتهاء من الجزء الأول من التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات.

وشرح مدرب الزمالك بعض التعليمات الفنية للجزيري، لتنفيذها في الجزء الأخير من التقسيمة الفنية للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مران الزمالك مودرن فيوتشر دوري نايل الزمالك معتمد جمال

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل والقنوات الناقلة

أبوسليم الليبى يكشف موقفه بشأن نقل مباراته أمام الزمالك إلى القاهرة

الأكثر قراءة

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

داعية إسلامى: هؤلاء قلوبهم تصدأ ولا تعرف الحق ولا الحب

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع الجزيري ويستعيد هذا الثنائي أمام فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟