مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع الجزيري ويستعيد هذا الثنائي أمام فيوتشر

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر المقبل، بمسابقة دوري نايل.

وقدم معتمد جمال، التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي، في بداية مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأبدى القائم بأعمال المدير الفني، في حديثه مع اللاعبين رضاه عن الأداء في ظل الظروف التي خاض فيها الفريق المباراة من غيابات عديدة، وشدد على أن الجميع كان على قدر المسئولية.

ومن جانب آخر، أدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، تخفيف الحمل البدني للاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وتعافي محمود علاء مدافع الفريق من الاصابة بالعضلة الخلفية، وعبدالله جمعة الظهير الأيسر من الإصابة بالركبة، ليستعيد الزمالك خدمات الثنائي في مباراة مودرن فيوتشر المقبلة.

وفي السياق ذاته، عقد معتمد جمال، جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري المحترف في صفوف الفريق الكروي.

وتحدث معتمد جمال مع الجزيري بعد الانتهاء من الجزء الأول من التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات.

وشرح مدرب الزمالك بعض التعليمات الفنية للجزيري، لتنفيذها في الجزء الأخير من التقسيمة الفنية للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.