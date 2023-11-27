مراجعة 216 طلب تقنين بنطاق 5 مراكز في البحيرة

عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمراجعة أعمال اللجنة رقم 22 لسنة 2018 المشكلة للبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتوفيق أوضاع أراضي املاك الدولة، ضمن جهود محافظة البحيرة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، بحضور المستشار مفوض الدولة مدحت الشرمة مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة والجهات الشريكة.

مراجعة 216 طلب تقنين بمراكز البحيرة

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، حيث قامت اللجنة بمراجعة 216 طلب تقنين بمراكز "وادى النطرون، ايتاى البارود، حوش عيسى وشبراخيت وأبو المطامير".

وأكد اللواء محمد شوقي بدر أنه تم الموافقة علي الطلبات المطابقة للقانون وجارى استكمال باقي الإجراءات للتقنين وإرجاء بعض الطلبات لمزيد من الفحص والدراسه من قبل اللجنه المختصه.

وخلال الاجتماع شدد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين، فى جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة

تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين

كما وجه اللواء محمد شوقي بدر، بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.