الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"فاهم".. ندوة تثقيفية للدعم النفسي بإكليريكية المحرق

الكنيسة
الكنيسة

نظّمت مؤسسة فاهم للدعم النفسي، بالتعاون مع الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء المحرق، أمس، ندوة تثقيفية لطلبة الكلية بعنوان "المرض النفسي شجاعة مريض وثقافة مجتمع"، وذلك بمقر الكلية.

تأتي هذه الندوة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومؤسسة فاهم للدعم النفسي.

ورحّب الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير، مدير الكلية الإكليريكية بالسفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، التي أدارت حوارًا مع الطلبة حول أهمية نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي للأسر وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى النفسيين، من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، باعتبار أن المرض النفسي مثل بقية الأمراض العضوية وليس وصمة عار، وضرورة توجيه الدعم اللازم للمرضى في إطار خدمة المجتمع والحفاظ على سلامة أفراده واستقرارهم النفسي، وتقديم الاحتياجات اللازمة لهم، وإمكانية علاجهم ودمجهم مجتمعيًّا. 

مؤسسة فاهم للدعم النفسي الكلية الإكليريكية اللاهوتية ندوة تثقيفية اللجنة المجمعية للصحة النفسية مؤسسات الدولة

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