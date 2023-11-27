على رأسها حسام حسن.. قائمة سموحة لمواجهة الأهلي بدوري نايل

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وشهدت قائمة الموج الأزرق، تواجد هداف الفريق والأهلي السابق حسام حسن.

قائمة سموحة لمواجهة الأهلي بدوري نايل (2023/2024)

الهانى سليمان - محمد أشرف - حسين تيمور - أحمد حكم - حسين فيصل - أبو بكر ليادى - الحسن دحدوح - فادى فريد - شريف رضا - محمود وحيد - محمد سعيد مكرونة - إسلام جابر - حمدى علاء - محمود حليمو - حسام حسن - مصطفى البدرى - محمد مصطفى ميدو - أحمد خالد - طارق علاء - عمرو قلاوة - عبد اللطيف قسو - دوكو دودو

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي وسموحة، في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السابعة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات الموسم الجديد، سواء مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، أو نسختي كأس مصر القديمة (2022/2023)، حيث يتبقى منها النهائي الشهير بين الكبيرين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم 13 مارس المقبل 2024، حسبما أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، في أكثر من تصريح مؤخرا.

ويسبق مباراة الأهلي وسموحة، في الجولة السابعة بدوري نايل، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم، سواء أون 1 أو أون 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

موقف سموحة والأهلي بجدول ترتيب دوي نايل (2023/2024)

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل، برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين ومثلها تعادل وهزيمة أيضا.

أما الأهلي، فيتقاسم قمة دوري نايل مع فريق بيراميدز برصيد 13 نقطة لكلا منهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح المارد الأحمر الأفضلية في الصدارة، كما أنه يمتلك مباراة أخرى مؤجلة أمام بلدية المحلة في الجولة الخامسة، تقام في وقت لاحق، تحدده رابطة الأندية المحترفة.