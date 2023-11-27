الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلوانزا.. هل أنت منهم؟

الأنفلونزا 
الأنفلونزا 

تعد الأنفلونزا الموسمية من أكثر الأمراض انتشارًا في فصل الشتاء، لذلك نصحت وزارة الصحة والسكان من أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا خوفًا من التعرض لمضاعفات صحية إثر الإصابه.

وثبت أن لقاح الانفلونزا الموسمية له فوائد عديدة بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض الأنفلونزا والاستشفاء وحتى خطر الوفاة المرتبطة بالإنفلونزا، وفي هذا التقرير يرصد “الدستور” كل التفاصيل والمعلومات التي يجب أن يعرفها المواطن المصري عن خطر الإصابه بـ الأنفلونزا الموسمية، وإليكم أبرز الأعراض وفقًا لموقع "Very Well Health".

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 الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا وذلك منعا لتعرضهم للمضاعفات الصحية حال الإصابة بالفيروس:

1 - الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات.

2 - كبار السن.

3 - المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية.

4 - أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة.

5 - العاملين بالمجال الطبى.

6 - السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

بحسب وزارة الصحة.. الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا

أبرز أعراض الأنفلونزا :

1 - الكحة.
2 - ارتفاع الحرارة.
3 - الصداع.
4 - التعب.
5 - الدوار.
6 - التهاب الحلق.
7 - الغثيان والقيء. 
8 - سيلان الأنف.
9 - بعض الحالات عند الأطفال قد يرافقها الاسهال.

نصائح عند الإصابة بـ الأنفلونزا 

1 - أخذ كمية كافية من السوائل التعويضية للوقاية من الجفاف، والإكثار من السوائل وشرب الماء (ما لا يقل عن 6 - 8 أكواب).
2 - عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع اشخاص اخرين مصابين في فيروس الأنفلونزا.
3 - المحافظة على النظافة الشخصية.
4 - غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمنع انتقال فيروس الانفلونزا.
5 - الإبتعاد عن التدخين والتدخين السلبي.
6 - في حال إصابة الطفل بالعدوى ننصح بالبقاء والراحة في السرير وعدم الذهاب للمدرسة وذلك لتقليل فرص عدوى فيروس الانفلونزا.
7 - الإهتمام بالتغذية المتوازنة.

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