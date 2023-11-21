"الصحة" تعلن توصيات الطب الوقائى للأطباء المعالجين والمتعاملين مع مرضى الإنفلونزا

أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى وبرنامج ترصد الأنفلونزا، عدد من التوصيات للأطباء المعالجين والمتعاملين مع مرضى الإنفلونزا، لافتة إلى ضرورة إعطاء عقار التامينيل خلال أول 24 ساعة لأى نوع من الأمراض التنفسية الشديدة، حسب بروتوكول التعامل مع حالات الأمراض التنفسية الحادة دون الانتظار للنتائج المعملية.

كما وجهت الوزارة الأطباء بالعيادات الخارجية والاستقبال السؤال عن تاريخ السفر للخارج خلال 14 يوما للاكتشاف المبكر لحالات متلازمة الشرق الأوسط وكذلك السؤال عن التعرض والمخالطة الطيور خلال 14 يوما للاشتياة بحالة مرض أنفلونزا الطيور وخاصة للمرضى الذين يعانون من الأعراض التنفسية.

تطعيم الفريق الصحي

ونصحت الوزارة بضرورة تطعيم الفريق الصحي بطعم الأنفلونزا الموسمية خصوصًا العاملين بوحدات العناية المركزة وأقسام العزل والاستقبال.



وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة عدوى الأمراض التنفسية بالمستشفيات خصوصًا في أقسام الطوارئ والعزل والعناية المركزة وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى.

الموقف العالمي لترصد الأنفلونزا

وفيما يتعلق بالموقف العالمي لترصد الأنفلونزا، قال قطاع الطب الوقائى إنه وفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية والمنشور في 9 أكتوبر 2023 تناقص نشاط الانفلونزا عالميا، FluA/HI& Flu B، أما في نصف الكرة الشمالي فيسود Flu B الفيروس السائد للانفلونزا في نصف الكرة الجنوبي.



وقالت إنه بلغت عدد العينات التي تم فحصها خلال الفترة من 4 حتى 17 سبتمبر الماضى، 252،496 عينة وكانت نسبة الإيجابي منها لفيروسات الأنفلونزا 2.6%، أما فيروس الأنفلونزا السائد كان من النوع Flu AH3 بنسبة 54% يليه النوع Flu B بنسبة 24% وFlu AHINIpdm09 بنسبة 22% وذلك من إجمالي العينات الإيجابية التي تم تصنيفها.

الموقف القومي لترصد الأنفلونزا

وفيما يتعلق بالموقف القومي لترصد الأنفلونزا بجمهورية مصر العربية، فإنه بلغت العينات التي تم فحصها خلال الأسبوعين 37-38 لعام 2023 بلغت 1156 عينه من برامج ترصد الأنفلونزا على المستوى القومي كان منها عدد 167عينة إيجابية للانفلونزا بنسبة إيجابية لفيروسات الأنفلونزا 14.4% منها عدد 124 عينة من النوع Flu AHINIpdm09 بنسبة 74.3% وعدد 28 عينات من النوع Flu B بنسبة 16.8% وعدد 9 عينة من النوع Flu AH3 بنسبة 5.4% وعدد 6 عينة مختلطة بنسبة 3.6% من إجمالي العينات الإيجابية التي تم تصنيفها.