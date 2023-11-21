الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

«الصحة» زيادة أسرة منظومة الرعايات الحرجة بـ105 أسرة فى محافظة القاهرة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أكدت وزارة الصحة والسكان، العمل المستمر على تطوير المشروع القومي للرعايات والحضانات وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطن المصري، بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، قامت بتخصيص عدد من أسرة الأقسام الداخلية بالمستشفيات التابعة لها في نفس النطاق، لخدمة المرضى الذين تم تسكينهم من خلال المشروع، بعد خروجهم من الرعاية المركزة، لاستكمال العلاج لرفع العبء على المواطن.

منظومة الرعايات والحضانات

وأكد « عبدالغفار» دعم وزير الصحة والسكان لمنظومة الرعايات والحضانات، لرفع مؤشر سرعة الاستجابة الفورية، وتسكين الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل سريع، لافتًا إلى استكمال العمل في فتح ملف إلكتروني بـ«كود خاص» لكل مريض، يتم فور دخول الحالة المرضية، عرض بياناتها والفحوصات التي خضعت لها، ومراحل العلاج حتى الوصول لمرحلة التعافي.

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أقسام الرعاية المركزة

من جانبه، أشار الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قامت الإدارة بتدشين المرحلة الأولى من مجمعات أقسام الرعاية المركزة، ببعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والتي بدأت بمجمع الرعايات المركزة، في مستشفى عين شمس العام، بقوة استيعابية 75 سرير رعاية مركزة ورعاية أطفال، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص، لتوفير أفضل خدمة طبية من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات، لإطلاق مجمع الرعايات المركزة بقوة استيعابية 30 سرير رعاية مركزة، يتم تشغيلها من خلال المشروع، وجار تجهيز 28 سرير رعاية إضافية، لتقديم أفضل سبل الرعاية.

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كانت وزارة الصحة والسكان، عن بدء حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي، للوحدات الصحية والمراكز الطبية، للبدء في فتح ملف طبي لكل أسرة، يشمل التاريخ المرضي، وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

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