متحدث الصحة: حالة الأطفال المبتسرين الفلسطينيين "صعبة"

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الحالة الصحية للأطفال الفلسطينيين المبتسرين الذين تم نقلهم أمس إلى مصر عبر معبر رفح من قطاع غزة.

وأوضح عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحالة الصحية لهم صعبة ولكن مستقرة، مؤكدًا أن هناك إشرافًا طبيًا كاملًا عليهم لمتابعة أوضاعهم لحظة بلحظة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تم استقبال 28 طفلًا من الأطفال المبتسرين، عبر معبر رفح البري، وتم نقلهم للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

كما أعلنت أنه بناء على تقييم الوضع الصحي لهؤلاء الأطفال تم نقل 12 طفلًا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر»، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.