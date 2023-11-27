رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد لجان امتحانات مسابقة "حفظ القرآن الكريم"

تفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، يرافقه مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، فعاليات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للأسبوع الثاني على التوالي، للمتقدمين من الطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم وكذلك الطلاب المتقدمين من الأروقة الأزهرية الخاضعة لإشراف الجامع الأزهر، من كافة الإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

_ سلامة الكاميرات والأجهزة

وأطمئن رئيس المنطقة الأزهرية، خلال جولته علي اللجان من سلامة الكاميرات والأجهزة، موجها تعليماتها بتوفير الهدوء والانضباط وسبل الراحة مؤكدا أهمية تطبيق كافة التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، وتذليلل أي صعوبات، والالتزام بالعدالة والشفافية، والالتزام بوسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق.

وفى سياق آخر، كان قد تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، لجان الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات بمرحلتي «التجويد والعالية»، بمعهد فتيات قراءات مطروح، حيث رافقه فضيلة الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة مشيدا بهدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الممتحنين.

_ انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد

ومن جانبه أوضح الشيخ إبراهيم السباعي، مدير التعليم النوعي، فى بيان اعلامي سابق له أن انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد تشمل مواد:(القرآن الكريم، الخط العربى، الحساب، الإملاء)، بينما تشتمل مواد الاختبار بمرحلة العالية على مواد: (القرآن الكريم، غريب القرآن، التجويد علميًا)، بالإضافة إلى الاختبارات الشفهية المعلن عنها.

وأشار مدير التعليم النوعي، إلى أن الدراسة بمرحلة التجويد تستمر لمدة عامين دراسيين؛ يدرس فيهما الطالب رواية حفص، وحفظ متن «تحفة الأطفال» ومتن «الجزرية»، لافتًا إلى أنه يشترط فى المتقدم إجادته لحفظ القرآن الكريم كاملًا، بينما تشتمل الدراسة بمرحلة العالية لمدة ثلاث سنوات يدرس فيها الطالب القراءات العشر الصغرى، مع حفظ متنى الشاطبية والدرَّة، والمواد الشرعية وعلوم القرآن؛ وهى تعادل الثانوية الأزهرية، موضحا أنه ويشترط أن يكون المتقدم أزهريًّا، وألا يتجاوز عمره عن 18عاما، وحافظًا للقرآن الكريم كاملًا.