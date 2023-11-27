الإثنين 27 نوفمبر 2023
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مسرح

عمرو دوارة بندوة تكريمه: المخرج المسرحي الحقيقي يبحث عن فرص للإخراج ولا ينتظرها

عمرو دوارة من الحدث
عمرو دوارة من الحدث

أقيم خلال فاعليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المؤتمر الصحفي الخاص بتكريم المؤرخ والمخرج عمرو دوارة، وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر.

واستهل الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر حديثه قائلًا: “عمرو فؤاد محمود دوارة هو مخرج وناقد مسرحي من مواليد الاسكندرية حاصل علي دكتوراه في فلسفة الفنون عام  2002، بالإضافة لشهادة الدراسات العليا في الهندسة، وهو ناقد مسرحي كتب مئات المقالات وعمل معد تلفزيوني لبعض البرامج وشارك في العديد من لجان المشاهدة والتحكيم، وهو أيضًا مؤسس الجمعية المسرحية لهواة المسرح، ومؤسس ورئيس مهرجان المسرح العربي بالقاهرة، ومخرج مسرحي قام بإخراج أكثر من 50 مسرحية منها السلطان يلهو، خداع البصر، يوم من هذا الزمان، وحاز علي العديد من الجوائز وقدم العديد من المؤلفات”.

عمرو دوارة متعدد المواهب وقيمة كبيرة جدا

ومن جانبه، قال الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي: "عمرو دوارة هو متعدد المواهب وقيمة كبيرة جدا، وأتذكر أنني شاركت معه في عرض "قطار الحواديت" سنة 98، وشاركت فيه كممثل طفل، وسنة 2003 شاركت في الدورة الثالثة لمهرجان المسرح العربي وحصلت علي احسن ثاني عرض وتاني مخرج، عندما عرض علي اللجنة العليا للمهرجان تكريم عمرو دوارة كل واحد  في اللجنة تحدث  عن ملف بعينه كناقد ومؤرخ وصانع ومخرج فهو له اسهامات متعددة في مجالات متعددة، وهو قيمة مسرحية وثقافية مهمة جدا".

والدي فؤاد دوارة أكثر شخص حاربني حتي لا أعمل كناقد ومخرج 

وقال المؤرخ والمخرج عمرو دوارة: في خلال مسيرتي الفنية كان هناك تكريمات كثيرة والتكريم للفنان مهم جدا لأنه دليل أن الشخص يسير في الإتجاه الصحيح، وأنا دائمًا أري أن الفن ليس لديه  مشكلة إنتاج هو فكر، سعيد بتكريمي في هذه الدورة بالذات لأن مجموعة المكرمين كلهم قامات كبيرة. 

وتابع دوارة: أكثر شخص حاربني كي لا أعمل في الفن كمخرج أو كناقد هو والدي فؤاد حداد، فكان له وجهة نظر لأنه كان قريب من الوسط، والحقيقة لو نجح أن يبعد إخوتي عن المسرح فهو لم ينجح معي بسبب إصراري، هذا الإصرار الذي جعلني أكمل تلك المسيرة، ولكن مانفذته له هو عندما طلب مني أن أكمل دراسة الهندسة أولًا وبالفعل أكملتها وقادتني كثيرًا في التوثيق والنقد.

وأضاف المخرج والمؤرخ عمرو دوارة، أعتبر عدد من القامات هما أساتذتي مثل الناقد الكبير فؤاد دوارة والدي، ونجيب سرور، وبالتأكيد الفنان الراحل كرم مطاوع، بالإضافة لربيع النقاش الذي أعطاني فرصة النقد في صفحتين لأول مرة وكنت قلق جدًا بشأن ذلك وكان أول مقال كتبته هو عن عرض " حمام شعبي " وكان رد فعله أنني نجحت في أول إختيار.

وعن موسوعة المسرح الذي قدمها قال دوارة: الموسوعة استغرقت 27 عام من عمري، كل استطيع أرشفة كل العروض المسرحية من دار الهلال ومن الأهرام ومن غيرهم، والله سبحانه وتعالي قدرني أن أضع تنوير علي مناطق هامة جدا في المسرح المصري، فمثلًا أثبت أنه ليس هناك مايسمي بالفرق الشامية في مصر، وكذلك أثبت أن مسرح الصالات هو ليس مسرح كباريهات، مثلما كان يعتقد الكثيرون، وقدمت فيها دراسة مهمة في ثلاث أجزاء. 

عمرو دوارة يتحدث عن تجربته الإخراجية

وعن تجربته الإخراجية قال: سألت دكتورة نهاد صليحة هل تريني مخرج أو ناقد، فقالت لي أنت مميز في الإثنين، "وأوعي تسأل السؤال ده تاني"، وتجربتي في الاخراج 67 عرض والسر إن دائما كنت أشعر بالضيق حول الموظفين الذين يقوموا بإخراج عروض مسرحية بحكم وظيفتهم فقط، لأن المخرج الحقيقي يبحث عن فرص الإخراج ولا ينتظر أن تأتي الفرصة له.

وأضاف: “أنتهيت حاليًا من موسوعة  سيدات  المسرح المصري وكان أسهل من موسوعة المسرح، لأنني ذكرت فيها 1500 اسم ممثلة وصنفت منهم 150 فقط بين تراجيدي وكوميدي واستعراضي وغيرهم، بين الجيل الجديد والجيل القديم”. 

عمرو دوارة ندوة تكريمه المخرج المسرحي الحقيقي فرص للإخراج مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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