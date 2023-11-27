الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تغريم حسن شاكوش 80 ألف جنيه فى واقعة موتوسيكل مارينا

حسن شاكوش
حسن شاكوش

قررت محكمة شرق الإسكندرية، تغريم المطرب حسن شاكوش، مبلغ 80 ألف جنيه بتهمة إتلاف موتوسيكل بحري جيت سكي في منطقة مارينا، أثناء استخدامه جلسة تصوير، وألزمته بمصاريف المحاماة.

وتقدم المهندس إسلام عز العرب ببلاغ ضد المطرب حسن شاكوش، في وقت سابق، يتهمه بإتلاف موتوسيكل بحري جيت سكي في منطقة مارينا، أثناء استخدامه لجلسة تصوير.

وجاء في البلاغ المقدم ضد حسن شاكوش، أنه بتاريخ 9 أغسطس 2020، أعطي الطالب حسن شاكوش موتوسيكل بحري جيت سكي، وذلك بناء على طلب المعلن إليه عندما طلب من الطالب تجربة الموتوسيكل البحري، حيث يريد التصوير به على سبيل الدعاية كونه مطربا مشهورا.

وفوجئ الطالب بأن المعلن إليه استخدم الموتوسيكل البحري بطريقة سيئة جدا، ولم يحافظ عليه، ما تسبب في إدخال المياه داخل الماتور وحرقه وتركه في البحر للغرق، حيث تسبب في إتلاف موتوسيكل البحري الخاص بالطالب نتيجة إهمال المعلن إليه.

محكمة شرق الإسكندرية المطرب حسن شاكوش إتلاف موتوسيكل بحري جيت سكي منطقة مارينا

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