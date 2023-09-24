الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء نظر محاكمة المطرب حسن شاكوش بتهمة إتلاف موتوسيكل بحري في مارينا

حسن شاكوش
حسن شاكوش

بدأت منذ قليل المحكمة المختصة  نظر أولى جلسات نظر الدعوى المقامة ضد المطرب حسن شاكوش، بتهمة إتلاف موتوسيكل بحري جيت سكي، في منطقة مارينا، في أثناء استخدامه لجلسة تصوير.

تفاصيل اتهام شاكوش بإتلاف موتوسكل بحرى 

وتقدم المهندس إسلام عز العرب ببلاغ ضد المطرب حسن شاكوش، في وقت سابق، يتهمه بإتلاف موتوسيكل بحري -جيت سكي- في منطقة مارينا، في أثناء استخدامه لجلسة تصوير. 

 

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وجاء في البلاغ المقدم ضد حسن شاكوش، أنه بتاريخ 9 أغسطس 2020، أعطى الطالب حسن شاكوش موتوسيكل بحري “جيت سكي” وذلك بناء على طلب المعلن إليه عندما طلب منه تجربة الموتوسيكل البحري، حيث يريد التصوير به على سبيل الدعاية كونه مطرب مشهور. 

وفوجئ الطالب بأن المعلن إليه استخدم الموتوسيكل البحري بطريقة سيئة جدا، ولم يحافظ عليه مما تسبب في إدخال المياه داخل الماتور وحرقه وتركه في البحر للغرق، حيث تسبب في إتلاف الموتوسيكل البحري الخاص بالطالب نتيجة إهمال المعلن إليه.

 تفاصيل البلاغ 

وحرر الطالب المحضر بالواقعة بتاريخ 14 أغسطس 2020، بعدما فشلت جميع المحاولات الودية مع المعلن إليه لإصلاح ما أتلفه وإحداث الأضرار الناتجة عن إهماله واستخدامه السيئ للموتوسيكل البحري، وقيد المحضر برقم 1078 لسنة 2020 إداري مارينا ضد حسن شاكوش.

وقدرت إجمالي قطع الغيار اللازمة للإصلاح الموتوسيكل 69780 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه نظير أتعاب التركيب والصيانة، بالإضافة إلى الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطالب جراء الصدمة النفسية التي تعرض لها.

المطرب حسن شاكوش اتلاف موتوسيكل منطقة مارينا قطع الغيار الصدمة النفسية

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