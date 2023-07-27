"خدش حياء ورذيلة فى نهار رمضان".. حسن شاكوش يقاضى طليقته ريم طارق

تقدم المحامي محمد أبوالعلا، وكيلًا عن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ببلاغ للنائب العام ضد ريم طارق، طليقة موكله، يتهمها فيه بالتعدي بسبه بعبارات خادشة للحياء واتهامه بأفعال غير أخلاقية وغير مشروعة وارتكاب الرذيلة في نهار شهر رمضان المبارك مع ممثلة مشهورة، وذلك عبر أحد البرامج التليفزيونية، في تطور جديد للأزمة المستمرة بين المطرب حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

وذكر البلاغ المقدم من حسن شاكوش أن طليقته ريم طارق ظهرت في أحد البرامج التليفزيونية، بتاريخ 17-7-2023، وقامت بسبه وقذفه باتهامات غير أخلاقية واتهامه بفعل الرذيلة في نهار رمضان واتهامه بعلاقة غير مشروعة مع ممثلة مشهورة بالكذب والافتراءات غير حقيقية.

وأشار شاكوش في بلاغه إلى أن طليقته ريم طارق قامت باتهامه بقبض تبرعات من منصة التيك توك، وأخذها لحسابه الخاص وسبه وقذفه والتشهير به وبعائلته وهو طعن في العرض والشرف ويوجد مقطع فيديو بهذه الإساءات، ما تسبب له بأضرار نفسية ومعنوية ومادية لقيامها بالتشهير به وتشويه سمعته على مرأى ومسمع الجميع، ولو أوجبت تلك الأفعال تسبب احتقاره، وتلك الأفعال تقع تحت تأثيم القانون ويعاقب عليها طبقًا للمادة 308 مكرر من قانون العقوبات.

كما اتهمته بممارسة الرذيلة مع ممثلة مشهورة في نهار رمضان بأحد شاليهات العين السخنة.