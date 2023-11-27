"ليه باقة الإنترنت بتخلص بسرعة".. وزير الاتصالات السابق يجيب (فيديو)

أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، أن استخدامات المواطنين للإنترنت تغيرت عن السابق، فلم يعد يستخدمه كنوع من الرسائل فقط مثل رسائل "الواتساب والماسنجر"، بل يشاهد الفيديوهات، ولهذا يظهر تساؤل "هى الباقة خلصت بسرعة ليه".

الرئيس السيسي أعطى الضوء الأخضر لملف الاتصالات

وقال وزير الاتصالات السابق، خلال لقاء خاص ببرنامج "الشاهد" المذاع "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى ملف الاتصالات اهتمام كامل، حيث أن الرئيس السيسي أعطى الضوء الأخضر لهذا الملف، حيث كان الرئيس داعمل لهذا الملف بشكل كبير.

وأوضح المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، أنهم حولوا ملف الاتصالات لفرصة لضخ مزيد من النقد الأجنبي للدولة المصرية، مشيرًا إلي أنه في أول اجتماع له مع الرئيس، كان يعطي الوزراء الوقت الكافي والذي قد يصل إلى 3 أو 4 ساعات وكان منصتًا جيدًا ويستمع باهتمام كبير ويناقش وإذا اقتنع يدعم بشكل كبير وهذه فلسفة قائد.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.