أسسها الكنعانيون عام 2450 قبل الميلاد.. مركز محافظة جنين وأكبر مدنها (فيديوجراف)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول مركز محافظة جنين وأكبر مدنها.

معلومات عن مركز محافظة جنين:

تقع في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأسسها الكنعانيون سنة 2450 قبل الميلاد.

إحدى مدن المثلث في شمال فلسطين بجانب نابلس وطولكرم، وتطل على غور الأردن شرقًا وسهل عرابة غربًا، وتطل على مرج بن عامر شمالًا ونابلس جنوبًا.

تعد مركزًا تجاريًا وزراعيًا مهمًا في الضفة الغربية.

يبلغ عدد سكانها 39 ألف نسمة.

تعتبر خامس أكبر مدينة في الضفة الغربية بعد الخليل ونابلس وطولكرم ويطا، ويتبع المدينة مخيم جنين، الذي يقع غربها، ويسكنه 16 ألف لاجئ.

شكّلت دومًا نقطة حرجة لإسرائيل بسبب قربها من مدن داخل الخط الأخضر.

أسوأ اعتداءات الاحتلال على المدينة كان عملية "كاسر الأمواج" في 31 مارس 2022.