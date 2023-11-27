حسام فوزي يتفقد مدرسة مصر المتكاملة للغات بحي الزيتون

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة مدرسة مصر المتكاملة للغات بحى الزيتون المقامة على مساحة ٢١٧٠ متر وعدد ١٦ فصل تعليمى وذلك لمتابعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير بحضور النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب ورئيس حى الزيتون ومدير عام الإدارة التعليمية ومدير عام الأبنية التعليمية والأجهزة التنفيذية المعاونة.

وأشار نائب المحافظ إلى أن ما نشاهده كل يوم من إنشاء مدارس هو إنجاز للدولة فى ظل بناء الجمهورية الجديدة والهدف من إنشاء مدارس جديدة هو تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب وتقليل كثافة الفصول.

القيادة السياسية تولي بناء الإنسان المصري اهتمامًا كبيرًا

وأكد نائب محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولي بناء الإنسان المصري اهتمامًا كبيرًا من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديدة من أجل النهوض بالعملية التعليمية فى مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة.

وكان عقد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ اجتماع بحى الزيتون بحضور النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب ورئيس حى الزيتون ومدير قطاع شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والتليفونات والأجهزة التنفيذية المعاونة وذلك لمتابعة ومناقشة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحى.

وأكد نائب المحافظ على الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الأعمال والانتهاء من إحلال وتجديد ورفع كفاءة جميع المرافق من تجديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء بالشوارع المدرجة بخطة الرصف مع مراعاة الالتزام بالجدول الزمني.

وقام الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجى بحى الزيتون ويرافقه رئيس الحى وذلك للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم.

وأكد نائب المحافظ على موظفي الخدمة بضرورة الانتهاء من فحص كافة الطلبات طبقًا للوائح مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات والالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع المواطنين.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته

نائب محافظ القاهرة خلال جولته