الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حسام فوزي يتفقد مدرسة مصر المتكاملة للغات بحي الزيتون

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة مدرسة مصر المتكاملة للغات بحى الزيتون المقامة على مساحة ٢١٧٠ متر وعدد ١٦ فصل تعليمى وذلك لمتابعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير بحضور النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب ورئيس حى الزيتون ومدير عام الإدارة التعليمية ومدير عام الأبنية التعليمية والأجهزة التنفيذية المعاونة.

وأشار نائب المحافظ إلى أن ما نشاهده كل يوم من إنشاء مدارس هو إنجاز للدولة فى ظل بناء الجمهورية الجديدة والهدف من إنشاء مدارس جديدة هو تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب وتقليل كثافة الفصول.

القيادة السياسية تولي بناء الإنسان المصري اهتمامًا كبيرًا 

وأكد نائب محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولي بناء الإنسان المصري اهتمامًا كبيرًا من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديدة من أجل النهوض بالعملية التعليمية فى مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة.

وكان عقد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ اجتماع بحى الزيتون بحضور النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب ورئيس حى الزيتون ومدير قطاع شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والتليفونات والأجهزة التنفيذية المعاونة وذلك لمتابعة ومناقشة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحى.

وأكد نائب المحافظ على الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الأعمال والانتهاء من إحلال وتجديد ورفع كفاءة جميع المرافق من تجديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء بالشوارع المدرجة بخطة الرصف مع مراعاة الالتزام بالجدول الزمني.

وقام الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجى بحى الزيتون ويرافقه رئيس الحى وذلك للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم.

وأكد نائب المحافظ على موظفي الخدمة بضرورة الانتهاء من فحص كافة الطلبات طبقًا للوائح مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات والالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع المواطنين.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
حي الزيتون مدرسة مصر المتكاملة الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة: قرب انتهاء أعمال تطوير كوبرى العاشر بحى مصر القديمة

غرفة عمليات ورفع كفاءة الطرق.. استعدادات محافظة القاهرة لانتخابات الرئاسة 2024

الأكثر قراءة

"مدبولى" يوجه بتنظيم مسابقتين لسد احتياجات التعليم من المعلمين فى 2024

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

بجهود مصر وقطر.. تحركات جديدة وضغوط دولية لتمديد الهدنة فى غزة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

تكلفة حج القرعة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟