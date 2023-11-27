الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسي سابق: مصر الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بين مختلف الأطراف في أزمة غزة

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية المجرية هي علاقات تاريخية خصوصًا في مجال التعاون الصناعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن المجر كانت قديمًا عضو حلف وارسو مع الاتحاد السوفيتي وكانت تلك الدول تشكل 66% من حجم التجارة مع مصر في عقود الخمسينات والستينيات من القرن الماضي، لافتًا إلى أن هذه الدول تخلت عن مصر عند مسيرة السلام وانخفضت العلاقات ثم عادت لترتفع مرة أخرى، حتي تم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي كان يضم حينها نحو 15 دولة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التجارة بين المجر ومصر هي بدون أي رسوم جمركية، مضيفًا إلى أن المجر عضو في الاتحاد الأوروبي وأن الاتحاد هو أكبر شريك اقتصادي لمصر وأكبر مانح للتنمية للدولة المصرية.

السفير جمال بيومي يتحدث عن العلاقات التاريخية بين مصر والمجر

وأكد بيومي، علي أن  هناك بعد سياسي لهذه الزيارة في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة حيث أن الوضع في غزة في قلب هذه الزيارة مما يشهده القطاع من مجازر يتعرض لها 2 مليون ونصف، مضيفًا أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بين مختلف الأطراف في أزمة غزة ولها علاقات مع جميع الأطراف.

السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصرية المجرية المجر الاتحاد السوفيتي مسيرة السلام المجر ومصر

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