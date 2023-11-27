ينتظرها عشاق الفلك.. العالم يُشاهد "قمر القندس" الليلة

يُشاهد العالم، الليلة، ظاهرة فلكية ينتظرها عُشاق الفلك، تُسمى بـ "قمر القُندس"، حيث يمكن رؤيته كاملًا ولامعًا في السماء هذه الليلة وغدًا.

وأشارت صفحة متحف مرصد حلوان، على "فيسبوك"، نقلًا عن عالم الفلك الدكتور أشرف تادروس، إلى أن "قمر القندس" سيظهر بعد غروب الشمس مباشرة ويزين السماء طوال الليل حتى شروق شمس صباح اليوم التالي، ثم يختفي، ويظهر بلمعان 100%، في هيئة بدر، في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر"القندس" حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار، كما يُعرف أيضا باسم "القمر المُتجمد" و"القمر المظلم".

وأضاف متحف مرصد حلوان: يوم الإثنين 27 نوفمبر هو موعد قمر البدر الكامل لشهر نوفمبر أو بدر جماد الأول، حيث يبدو القمر بدرًا للعين المجردة، حيث تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهز، حيثُ يُشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي. علمًا بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

القمر يقترن مع الحشد النجمي “الثريا”

وتابعت صفحة المتحف: يترائى القمر مقترنًا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع يوم 27 نوفمبر في برج الثور، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الضوء فور ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول السادسة من صباح اليوم التالي، علمًا بأن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض ويتكون هذا الحشد من عَدَّة مئات من النجوم، لكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.