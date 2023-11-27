الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بجهود مصرية.. الهلال الأحمر الفلسطينى: أدخلنا 150 شاحنة إلى شمال غزة منذ الهدنة (صور)

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ إنهم تمكنوا من إدخال 150 شاحنة مواد غذائية وإغاثية إلى مدينة غزة وشمالها منذ بدء الهدنة حتى أمس الأحد.

وقالت الجمعية الفلسطينية، في بيان مقتضب، نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك": 150 شاحنة أدخلها الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بداية الهدنة حتى مساء أمس إلى مدينة غزة والشمال، وتحتوي الشاحنات على طعام وماء وحليب أطفال ومواد إغاثية.

ويبذل الهلال الأحمر المصري جهودًا كبيرة في إدخال المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل إدخالها إلى أهالي القطاع المحاصرين منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

ونجحت مصر وباقي الوسطاء، في التوصل إلى هدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، حيث تمتد هذه المدة 4 أيام قابلة للتمديد، على أن يتبادل الطرفان الأسرى لديهما، بحيث تُفرج حماس عن رهينة مقابل كل ثلاثة فلسطينيين معتقلين لدى الاحتلال يجري الإفراج عنهم في نفس الوقت عن طريق الصليب الأحمر.

بجهود مصرية.. الهلال الأحمر الفلسطيني: أدخلنا 150 شاحنة إلى شمال غزة منذ الهدنة
بجهود مصرية.. الهلال الأحمر الفلسطيني: أدخلنا 150 شاحنة إلى شمال غزة منذ الهدنة
بجهود مصرية.. الهلال الأحمر الفلسطيني: أدخلنا 150 شاحنة إلى شمال غزة منذ الهدنة
بجهود مصرية.. الهلال الأحمر الفلسطيني: أدخلنا 150 شاحنة إلى شمال غزة منذ الهدنة
بجهود مصرية.. الهلال الأحمر الفلسطيني: أدخلنا 150 شاحنة إلى شمال غزة منذ الهدنة
بجهود مصرية.. الهلال الأحمر الفلسطيني: أدخلنا 150 شاحنة إلى شمال غزة منذ الهدنة
بجهود مصرية.. الهلال الأحمر الفلسطيني: أدخلنا 150 شاحنة إلى شمال غزة منذ الهدنة

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء في غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، السبت الماضي، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

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