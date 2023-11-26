الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أطفال غزة يتألمون.. بيت الطعام المصرى يواصل جهوده لتقديم المساعدات (صورة)

صورة لبنك الطعام
صورة لبنك الطعام المصري ـ أرشيفية

يواصل بنك الطعام المصري؛ جهوده لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة المُحاصر منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه في السابع من أكتوبر الماضي.

ونشر بنك الطعام المصري صورة لطفل فلسطيني يجلس متألمًا فوق منزل أصابه الدمار جراء استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية، بينما ينظر الطفل إلى حفرة عميقة خلّفها على ما يبدو صاروخ أطلقته طائرة للاحتلال، كما هو الحال في معظم مناطق قطاع غزة.

وعلّق بنك الطعام على الصورة قائلًا: غزة  تُعاني! الفقر والحرمان والجوع تنهش أرواحهم.. كُن الأمل والسند لأهالينا وأطفالنا في غزة.. تبرع من خلال بنك الطعام المصري لأهل غزة.

وتأتي جهود بنك الطعام تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي نجح في تقديم مئات الشاحنات من المساعدات إلى قطاع غزة، حيث فاقت الجهود المصرية في هذا الإطار، جميع المساعدات المقدمة من بقية الدول التي ساهمت في توصيل المساعدات لأبناء قطاع غزة.

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء في غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، السبت الماضي، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

للمناشدة بمساعدة أهالي قطاع غزة.. بنك الطعام المصري ينشر صورة بعنوان "أطفال غزة يتألمون.. أغيثوا أطفال غزة"
غزة قطاع غزة بنك الطعام المصري فلسطين أخبار قطاع غزة

مواد متعلقة

"وصل الخير".. تعرف على المساعدات الغذائية المقدمة من "حياة كريمة"

"حياة كريمة".. 4 سنوات من الإنجازات في ملف الحماية الاجتماعية (صور)

قوافل طبيبة وأجهزة تعويضية.. أبرز ما قدمته "حياة كريمة" فى ملف الصحة (صور)

"مواليد الحرب".. رسالة مؤثرة من الهلال الأحمر الفلسطينى للأطفال الخُدج (فيديو)

في حُب "مُحِب".. حينما صفق الجميع لرائد الأنثربولوجيا الطبيعية في مصر

محطات الزلازل تُسجل هزة أرضية في البحر الأحمر قبالة السعودية (صور)

"لا حياة دون ماء".. بنك الطعام المصرى يواصل تقديم المساعدات لـ غزة (صورة)

كبير عائلة أبو طماعة: يجب أن نكون خلف الرئيس السيسي.. هو قائد المسيرة والمرحلة (فيديو)

الأكثر قراءة

المشدد 7 سنوات للبلوجر "أم زياد" بقضية الاتجار بالبشر.. والمحكمة توجه إنذارًا لأصحاب المحتويات الإلكترونية المُخلة

انفجار مولد كهرباء فى بنك بالإسكندرية

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

تأكيدا لانفراد "الدستور".. الملا يفتتح معامل الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية

علاقة حرام.. القصة الكاملة لقضية البلوجر"أم زياد"

القبض على ممرضة هاربة من 44 سنة حبس فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل