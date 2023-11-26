أطفال غزة يتألمون.. بيت الطعام المصرى يواصل جهوده لتقديم المساعدات (صورة)

يواصل بنك الطعام المصري؛ جهوده لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة المُحاصر منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه في السابع من أكتوبر الماضي.

ونشر بنك الطعام المصري صورة لطفل فلسطيني يجلس متألمًا فوق منزل أصابه الدمار جراء استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية، بينما ينظر الطفل إلى حفرة عميقة خلّفها على ما يبدو صاروخ أطلقته طائرة للاحتلال، كما هو الحال في معظم مناطق قطاع غزة.

وعلّق بنك الطعام على الصورة قائلًا: غزة تُعاني! الفقر والحرمان والجوع تنهش أرواحهم.. كُن الأمل والسند لأهالينا وأطفالنا في غزة.. تبرع من خلال بنك الطعام المصري لأهل غزة.

وتأتي جهود بنك الطعام تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي نجح في تقديم مئات الشاحنات من المساعدات إلى قطاع غزة، حيث فاقت الجهود المصرية في هذا الإطار، جميع المساعدات المقدمة من بقية الدول التي ساهمت في توصيل المساعدات لأبناء قطاع غزة.

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء في غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، السبت الماضي، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.