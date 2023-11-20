"لا حياة دون ماء".. بنك الطعام المصرى يواصل تقديم المساعدات لـ غزة (صورة)

بصورة كُتب عليها "لا حياة دون ماء"؛ واصل بنك الطعام المصري جهوده لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، في ظل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي عليهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، والحصار الذي يفرضه العدو، الذي تسبب في أزمة إنسانية كبيرة، وشُح الماء والغذاء والأدوية.

انقطاع المياه يهدد بحدوث كارثة طبيعية في قطاع غزة

وكتب بنك الطعام، عبر صفحته على "فيسبوك": "لأن المياه أساس احتياجات الإنسان اليومية، وفي ظل الأزمة اللي بيواجهها سكان غزة من نقص وانقطاع مياه الشرب اللي بيهدد بحدوث كارثة طبيعية؛ بنك الطعام المصري يقدم الدعم بالماء ضمن الكراتين الغدائية تضامنًا مع أهالي غرة، مع تمنينا بانقشاع الغمة وحل الأزمة في أقرب وقت".

التبرع لبنك الطعام من خلال الموقع الإلكتروني

ووجّه بنك الطعام مناشدة لمساندة أهالي غزة: "كن بجانب غزة الآن وشارك معانا في إغاثة أهالينا في غزة، واتبرع من خلال الموقع الإلكتروني".

الصورة التي نشرها بنك الطعام المصري للمطالبة بتقديم المساعدات لأهالي غزة بعنوان “لا حياة دون ماء”

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء في غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، السبت الماضي، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.