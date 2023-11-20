الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"لا حياة دون ماء".. بنك الطعام المصرى يواصل تقديم المساعدات لـ غزة (صورة)

بنك الطعام المصري
بنك الطعام المصري

بصورة كُتب عليها "لا حياة دون ماء"؛ واصل بنك الطعام المصري جهوده لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، في ظل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي عليهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، والحصار الذي يفرضه العدو، الذي تسبب في أزمة إنسانية كبيرة، وشُح الماء والغذاء والأدوية.

انقطاع المياه يهدد بحدوث كارثة طبيعية في قطاع غزة

وكتب بنك الطعام، عبر صفحته على "فيسبوك": "لأن المياه أساس احتياجات الإنسان اليومية، وفي ظل الأزمة اللي بيواجهها سكان غزة من نقص وانقطاع مياه الشرب اللي بيهدد بحدوث كارثة طبيعية؛ بنك الطعام المصري يقدم الدعم بالماء ضمن الكراتين الغدائية تضامنًا مع أهالي غرة، مع تمنينا بانقشاع الغمة وحل الأزمة في أقرب وقت".

التبرع لبنك الطعام من خلال الموقع الإلكتروني

ووجّه بنك الطعام مناشدة لمساندة أهالي غزة: "كن بجانب غزة الآن وشارك معانا في إغاثة أهالينا في غزة، واتبرع من خلال الموقع الإلكتروني".

الصورة التي نشرها بنك الطعام المصري للمطالبة بتقديم المساعدات لأهالي غزة بعنوان “لا حياة دون ماء” 

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء في غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في  قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، السبت الماضي، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

غزة حرب غزة الحرب على غزة فلسطين حرب

مواد متعلقة

كبير عائلة أبو طماعة: يجب أن نكون خلف الرئيس السيسي.. هو قائد المسيرة والمرحلة (فيديو)

أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى العمل رغم كل شىء (صور)

اعرف بلدك.. جولات تعريفية لطلاب المدارس بحلوان بقصر الأميرة خديجة (صور)

10 أيام تحت الحصار.. فيديو وصور لإجلاء الأطباء والمرضى من مستشفى القدس بغزة

خبير نفسي وتربوي: الدولة واجهت المخاطر التي أحاطت بمصر.. وعلينا الاختيار الموفق للرئيس القادم (فيديو)

صحفيون تحت القصف.. 35 شهيدًا للصحافة فى غزة (فيديوجراف)

جرائم الاحتلال.. اعتقال جريح من داخل سيارة إسعاف فى طولكرم (صورة)

صحفيون تحت القصف(2)- عامر الفرا.. مهمة توثيق جرائم الإبادة في غزة

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

اللقطات الأولى لوصول ‏ولي العهد الأردني إلى مدينة العريش (فيديو)

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع البرتغالى جوزيه بيسيرو

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 20-11-2023

حازم إمام يجتمع بفيتوريا للعفو عن طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟