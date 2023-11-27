الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة إدارة مدرسة بالفشن للتحقيق بسبب التقصير في العمل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب  داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم  على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

تقرير وكيل وزارة التربية والتعليم 

وتبين من التقرير الذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها لمدرسة النهضة الابتدائية التابعة لإدارة تعليم الفشن يرافقه حاتم إسماعيل  مدير عام الإدارة  ، حيث تم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، فضلاُ عن لقاء عدد من الطلاب وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لارائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتب 

وخلال الزيارة تم رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها، والتي على إثرها  قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، مؤكدًا على أهميةاستمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية

وتضمنت الزيارة المفاجئة، متابعة سير العمل بديوان عام الإدارة التعليمية بمدينة الفشن، حيث تفقد وكيل الوزارة أقسام الإدارة للاطمئنان على انضباط العاملين والالتزام بالمواعيد الرسمية، والتقى بعدد من المواطنين المترددين على ديوان الإدارة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمه لهم، بجانب عقد اجتماع مع مديري المراحل ورؤساء الأقسام لمناقشة إيجابيات وسلبيات زيارة المدرسة وإيجاد الحلول للسلبيات التي تم رصدها خلال الزيارة، مطالبًا بضرورة تقديم كافة التيسيرات وتذليل كافة العقبات لتحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية، مع التشديد على عدم السماح بالتقصير في سبيل الإرتقاء بمنظومة العملية التعليمية وأن يؤدي كل فرد في المنظومة التعليمية دوره على أكمل وجه
 

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