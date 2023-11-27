الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل مصرع طالب تحت عجلات القطار بمركز الفشن فى بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

لقى طالب مصرعه اسفل عجلات قطار أمام مزلقان محطة قطارات الفشن، جنوب محافظة بني سويف خلال عبوره من مزلقان محطة قطار الفشن ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن  المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد، بمصرع طالب يبلغ من العمر 17 عامًا إثر تصادم قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد  أمام مزلقان محطة الفشن وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف وتبين أن الجثة لطالب ويدعي “زياد.م.س” 17 عامًا، يقيم بندر الفشن بدائرة مركز الفشن إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت انتداب مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

وفي سياق اخر، أصيب 7 أشخاص بينهم 5 سيدات، اليوم الاثنين، في حادث إنقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر – بنى سويف وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر – بنى سويف مما أسفر عن 7 أشخاص بينهم 5 سيدات وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أحمد معوض كمال 30 سنة، سائق مصابًا باشتباه كسر بالقدمين، ونجلاء فتحي محمد 43 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري نادية محمد حسن 50 سنة، وعزه كمال عبد المقصود 45 سنة، ودعاء عبد الحميد نظيم 30 سنة، وسوسن محمد عبد الوهاب 40 سنة، وعبد الحميد نظيم محمد 58 سنة وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.
 

بني سويف الفشن محطة قطار طالب مشرحة المستشفى

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