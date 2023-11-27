إسبانيا تقترح عقد مؤتمر سلام دولى بعد انتهاء الحرب فى غزة

قال خوسيه مانويل، وزير خارجية إسبانيا، إن إسبانيا اقترحت عقد مؤتمر سلام دولي بين الأطراف بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، والذي صادق عليه المجلس الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتابع، خلال كلمته في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط: أنه علينا رفع أصواتنا والضغط على الجميع وحث المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات سريعة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إهدار المزيد من الوقت لتحقيق الأمن والسلام في كل أرجاء المنطقة، وعند الانتهاء من الحرب سنتمكن من إعادة بناء قطاع غزة، لكي يتمكن الفلسطينيون من الخروج من هذا الكابوس لتعيش إسرائيل وفلسطين بسلام وأمان.