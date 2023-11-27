رئيس الاتحاد من أجل المتوسط: وفقًا لـ"الصحة العالمية" يقتل طفل كل 10 دقائق في غزة

قال السفير ناصر كامل، رئيس الاتحاد من أجل المتوسط، إنه من المؤسف أن نرحب بكم هذا العام في برشلونة تحت الظروف المأسوية التي يشهده العالم الآن في قطاع غزة.

وتابع خلال كلمته في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط، أنه "من المفترض الاحتفال اليوم بذكرى الـ 15 للاتحاد من أجل المتوسط وفقًا لاتفاقيات أوسلو التي قدمت وعدًا بالسلام والازدهار والاستقرار المشترك في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهذا الوعد لا يمكن أن يتحقق إلا عبر السلام متجذر مبني على حل الدولتين وللأسف هذا هو نفس الوعد الذي فشلنا جميعًا في تحقيقه.

وأضاف: "وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يقتل طفل كل 10 دقائق في غزة، فالانتقام والغضب سيقودان فقط إلى مزيد من الدمار والدموية والجميع يعلم أن سبيل تحقيق الأمن في المنطقة هو فرض الضغط الجماعي لوقف الأحداث الجارية".

ويعقد المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، وتم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.