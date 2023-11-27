الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 بينهم 5 سيدات في انقلاب توك توك ببني سويف

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

أصيب 7 بينهم 5 سيدات، اليوم، في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر – بنى سويف وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقي بلاغ بوقوع حادث انقلاب توك توك 

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب توك توك بالطريق الزراعي ناصر – بنى سويف مما أسفر عن 7 أشخاص بينهم 5 سيدات وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أحمد معوض كمال 30 سنة، سائق مصابًا باشتباه كسر بالقدمين، ونجلاء فتحي محمد 43 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري نادية محمد حسن 50 سنة، وعزه كمال عبد المقصود 45 سنة، ودعاء عبد الحميد نظيم 30 سنة، وسوسن محمد عبد الوهاب 40 سنة، وعبد الحميد نظيم محمد 58 سنة وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.

وجرى نقل المصابين إلي مستشفي بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وفي سياق اخر، أصيب 5 أشخاص، فى حادث إنقلاب سيارة «ميكروباص» بجوار كوبري الشراهنة الجديد بمركز الفشن جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بجوار من كوبري الشراهنة الجديد بمركز الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بني سويف ناصر الطريق الزراعي مستشفى بني سويف التخصصي شرطة النجدة

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