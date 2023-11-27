الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي في أعمال الحملات لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك واراضي الدولة،  وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمر ة لهذا الملف.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد ومدير ادارة التخطيط العمراني ومدير ادارة الأملاك ومدير حماية أملاك الدولة ومدير ادارة المساحة ومدير مركز المتغيرات الجيومكانية.  

وشدد اللواء عادل الغضبان، على مواصلة تنفيذ الحملات المكبرة  بمحافظة بورسعيد لعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد  محافظ بورسعيد أن  الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد محافظ بورسعيد حملات الإزالة تعديات أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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