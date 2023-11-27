الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق خضر: التعددية السياسية طوق نجاة للأحزاب المصرية

طارق خضر، أستاذ القانون
طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري

قال طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إنه مما لا شك فيه وجود التعددية السياسية في مصر في انتخابات حرة نزيهة بها جوا ديمقراطيا بالفعل في سباقا سياسيا تجد فيه كافة الأمور واضحة وبها شفافية ومكاشفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "النيل للأخبار" اليوم الإثنين، أن كل مرشح من المرشحين الأربعة يقوم بالحملات الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية، حتى أن الإعلام المصري يقوم بعرض مثل هذه المؤتمرات وتلك الندوات بوضوح شديد.

 التعددية السياسية في مصر

وتابع: أرى أن هذه التعددية السياسية مطلوبة وكانت مطلوبة منذ وقت طويل، وكانت الأحزاب تنادي بهذا الأمر أنه لابد أن يكون هناك تعددات سياسية وقد حدث بالفعل، وأرى أن الذي حدث هو طوق نجاة للأحزاب السياسية المصرية.

وأضافت: الأحزاب السياسية كانت من قبل نقول أنها غير موجودة في الشارع المصري ولا يشعر بها المواطن، ولكن نجد أن بعض الأحزاب تقوم الآن بالدور الموكل إليها في الحملات الانخابية من وضع الأمور في نصابها الصحيح وتكون همزة الوصل بين الحاكم والمحكوم.

التعددية السياسية المرشحين الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المصرية الحملات الانخابية

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