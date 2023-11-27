إعلامى: فيتوريا يخطط لضم مصطفى شوبير لـ منتخب مصر خلال الفترة المقبلة

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن وجود اهتمام من جانب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، من أجل ضم مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي الشاب في معسكر الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأكد سيف زاهر، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة “أون تايم سبورتس”، أن موقف محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر مازال غامضًا في ظل ابتعاده عن المباريات، وذلك عقب قرار عرضه للبيع وإيقافه تنفيذًا للقرار الذي جرى اتخاذه ضده.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر إيقافه الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وعرضهم للبيع، بعد خروجهم من معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري.

وأشار إلى أن فيتوريا ينوي استبعاد محمد صبحي في الفترة المقبلة والبحث عن بديل، لافتًا إلى أن محمد بسام يعتبر من أبرز المرشحين للتواجد مع منتخب مصر.

وأشار سيف زاهر، إلى أن فيتوريا أكد لبعض المقربين منه على أنه يضع الحارس مصطفى شوبير، ضمن الحسابات خاصةً أنه يرغب في النزول بأعمار حراس منتخب مصر، خاصةً أنه يفضل أن يكون الحارس صغير في السن وهذا ينطبق على حارس المارد الأحمر.

اقرأ أيضا.. فيتوريا عن ضم فتوح وصبحى للمنتخب: هذا قرار فنى.. ولا أتلقى تعليمات من أحد

موقف فيتوريا من انضمام فتوح وصبحي إلى قائمة المنتخب

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026: إن "قرار انضمام الثنائي محمد صبحي وأحمد فتوح من عدمه في يدي، ولم يكن أحد يعلم بقراري النهائي بشأنهما سوى اليوم، ولا أتلقى تعليمات من أحد".

وأوضح أن "هذه الأمور تتم بعد التحدث مع الجهاز المعاون والمناقشة بشأن اللاعبين ومدى جاهزيتهم، وفي النهاية كان قراري فنيًا باستدعائهما إلى قائمة المنتخب".

وبشأن أزمة الثنائي مع نادي الزمالك وإصدار قرار بإيقافهما وإحالتهما للتحقيق، قال فيتوريا: "هذه الأزمة ومدة إيقافهما لا تخصني، بل تتعلق بناديهما"، مضيفًا:"لقد علمت بأنه تم إيقافهما من جانب ناديهما يوم الأحد الماضي، ولكن القرار النهائي لم يصدر من جانب النادي، وبعد اتخاذ النادي قراره النهائي سيتم التعامل مع الموقف".

وواصل: "أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام في القريب العاجل، ولكنني شخصيًا أحتاج إلى مهارة الثنائي في أرض الملعب، إنهما من الأعمدة الرئيسية للمنتخب ويتم الاعتماد عليهما في المعسكرات، ولا توجد مشكلة مع اللاعبين طوال فترة تواجدي".

وضرب فيتوريا مثالين لإيضاح موقفه في ضم الثنائي إلى قائمة الفراعنة، قائلًا: "في حالة إيقاف لاعب من جانب ناديه يوم 26 ديسمبر المقبل، هل سيتم استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في أمم إفريقيا في يناير؟".